Иран хочет создать СП с Россией по производству автомобилей

Реализация плана зависит от рядовых россиян.

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Иранцы хотят создать совместное предприятие с Россией по производству автомобилей, заявил официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Омид Галибаф.

Однако СП и открытие завода в Иране или в России зависит от того, насколько хорошо россияне примут иранские модели, будет ли успешным экспорт в Россию.

Только после этого будут целесообразны инвестиции в совместное производство и развитие рынка иранских авто в России, сказал чиновник.

В конце ноября Иран подписал с Россией меморандум об экспорте своих автомобилей на 300 млн долларов, но пока эти поставки не начались.

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Предполагается, что экспортировать будут либо уже готовые автомобили, либо машинокомплекты для крупноузловой сборки на российских предприятиях.

Но для таких поставок иранская сторона должна получить от профильных ведомств в России необходимые лицензии и разрешение от российского Госстандарта.

Мы провели опрос и выяснили, сколько россиян готовы купить иранские автомобили.

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Источник: РИА Новости



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