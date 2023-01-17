В России предлагают семиместный кроссовер Geely Okavango

Пока, правда, только по предзаказу.

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Объявление о предзаказе семиместного кроссовера Geely Okavango появилось на маркетплейсе Auto.ru.

Заказать модель (пока не сертифицирована в России) можно у 11 официальных дилеров бренда. Это новые автомобили, оснащаются они 1,5-литровым мотором мощностью 177 л.с. и 7-ступенчатым роботом. Привод только передний.

Предлагается одна комплектация — Flagship, в которую входит камера 360°, круиз-контроль, климат-контроль, электропривод зеркал и багажной двери, бесключевой доступ в салон, система выбора режима движения, мультифункциональное рулевое колесо и многое другое. Доступен третий ряд сидений.

Габариты Okavango (длина, ширина, высота, мм): 4835x1900x1780, колесная база — 2815. Клиренс — 190 мм.

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Кроссоверы должны появиться в России уже в феврале, адаптировать под российский рынок их не будут, предварительная стоимость — 3,6 млн рублей, рассказали «Российской газете» в одном из дилерских центров.

Источник: «Российская газета»



Фото: Auto.ru

