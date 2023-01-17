Часть штрафов за неисправности в авто передадут в ведение регионов

В СМИ обсуждается новая редакция «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. В частности, речь шла о штрафах для водителей за применение летних шин зимой, за передвижение на машине с неработающей антиблокировочной системой и нештатными лампами в фарах.
В Совфеде изучили новую редакцию и отмечают, что действующие санкции за неисправности транспортных средств в настоящее время являются вполне достаточными. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
«На сегодняшний день вполне достаточно ссылки на обновленный перечень в статье 12.5 КоАП, где устанавливаются санкции от 500 рублей за неисправности транспортных средств, что является руководством к действию инспекторов ГИБДД. Но если будет принято решение о необходимости усиления санкций по отношению к водителям, этот вопрос будет дополнительно рассмотрен», — отметил сенатор.
Он отметил, что установление временных рамок запрета для передвижения на летней и зимней резине следует отдать на откуп регионам, поскольку по климату субъекты РФ могут сильно отличаться друг от друга.
Кроме того, есть вопросы к запрету применять в фарах источники света, класс которых не соответствует предусмотренному в эксплуатационной документации. В условиях санкций, когда многие «родные» расходники или резко подорожали, или их вообще не достать, здесь могут возникнуть противоречия.
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Источник: ТАСС
Фото: Depositphotos
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