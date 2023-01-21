20 лет назад Симпсоны сделали важное предсказание об автомобилях

Речь идет об актуальном тренде наших дней.

Материалы по теме Забытый проект СССР: хэтч со сдвижными дверями

Знаменитый американский мультик, который высмеивал все на свете, 20 лет назад коснулся будущего автомобилестроения.

В седьмой главе 14-го сезона создатели сериала показали автомобили с нулевым уровнем выбросов, то есть электромобили. Гомер едет с сыном на желтом тарантасе, который еле ползет на монорельсовой дороге, а бортовая аппаратура говорит водителю неприятные вещи.

Коронная фраза серии, заключалась в том, что появление таких машин «спонсируется американскими производителями бензина». То есть нефтяные компании настолько не хотят появления подобных аппаратов, что специально сделали электрокары убогими.

Правда, в 1999 году Симпсоны уже обращались к данной теме. Тогда Гомер впервые купил электромобиль. Он завершает сюжет словами: «Машина не оправдывает моих ожиданий от окружающей среды».

«За рулем» можно читать и в Телеграм .

Источник: El Pais

Фото: YouTube