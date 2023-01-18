Эти иномарки перестанут продавать в России в 2023 году

Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в Россию автомобили, изготовленные в Европе, даже в условиях санкций, напомнил президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров.
Однако издержки по перевозке отражаются на стоимости таких машин, и понятно, что покупать «европейцев» и «американцев» станет совсем невыгодно, особенно в массовом сегменте.
Поэтому эксперт прогнозирует, что в 2023 году в России их совсем перестанут покупать, предпочитая аналогичные по уровню китайские машины — за меньшие деньги и в лучшей комплектации. А раз не будут покупать, то и завозить такие «бюджетные» машины нет смысла.
Иная ситуация с премиальными авто: покупатели, которые «могут себе позволить», будут их приобретать, хотя и менее охотно, чем раньше. Поэтому такие марки, как Mercedes-Benz, Audi, BMW и Porsche, с дорог не исчезнут, их будут привозить в Россию по параллельному импорту.
- Дилеры считают, что в первом полугодии рынок может рухнуть на 40%.
- «За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте
Источник: РИА Новости
Фото: Unsplash
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.