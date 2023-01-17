К такому неутешительному выводу приходят дилеры, и у них есть на то основания.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) ожидает падения продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в первом квартале 2023 года более чем на 40%.

Таким образом, за три месяца с начала года купят не более 150 тысяч авто. Хуже всего себя покажет январь — если в январе 2021 года было продано более 90 тыс. машин, то в этом месяце можно ожидать вдвое меньше.

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По данным AEB, в первом квартале прошлого года продажи легковых машин и LCV в стране составили 277 тыс. штук (-28% к 2021 году).

В целом, по прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, в этом году начнется восстановление авторынка: он даже может вырасти на 12%, до 770 тыс. машин. В 2022 году продажи составили 687 тыс. штук (-58,8% год к году).

Доли участников рынка перераспределились — еще год назад такое казалось невозможным.

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Источник: РИА Новости



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