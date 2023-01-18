Кроссовер VW Talagon появился в продаже — журнал За рулем

Кроссовер VW Talagon появился в продаже

Полноразмерные SUV предлагает один из московских дилеров.

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Интересно, что на маркетплейсе цена указана уже со скидкой при покупке в кредит и по трейд-ину (минус 310 тыс. руб.). Полная стоимость представленных машин — 5 290 000 рублей.

За эти деньги можно приобрести автомобиль с бензиновым мотором, объемом 2 л и мощностью 220 л.с., который агрегатирован 7-ступенчатым роботом. Привод у кроссовера полный.

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Кроссовер VW Talagon появился в продаже

Габариты авто (длина, ширина, высота, мм): 5152x2002x1795. Колесная база — 2980 мм. Минимальный объем багажника — 357 литров, при разложенных сиденьях — 942 литра.

До «сотни» Talagon разгоняется 9,2 секунды, а в смешанном цикле потребляет 8,6 л топлива на 100 км.

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Автомобиль представлен в комплектации Deluxe Edition Pro с тремя рядами сидений и панорамной крышей. Среди оснащения: 6 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки, розетка 12V,20-дюймовые колесные диски, датчики дождя и света и многое другое.

Источник: Авто.ру

Фото: Depositphotos

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