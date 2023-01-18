У дилеров в автосалонах появились «Москвичи 3е»

Автомобили пока предлагаются в двух цветах, но скоро ассортимент будет расширен.

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Первые электрические Москвичи появились у столичных дилеров. Пока в наличии электрокары только двух цветов — белого и красного, но их ассортимент будет расширяться.

Купить эту модель возрожденного автозавода «Москвич» можно за 3,5 млн рублей. Очевидно, что электрическое авто не попадает под госпрограмму льготного автокредитования, в отличие, например, от его бензинового «собрата», который тоже уже есть в автосалонах и продается за 1,97 млн рублей.

Переднеприводный «Москвич 3е» оснащен электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода рассчитан на 410 км.

До конца этого года на московском автозаводе запланирован выпуск 10 тыс. электромобилей.

Источник: Российская газета

Фото: АГН «Москва»