У дилеров в автосалонах появились «Москвичи 3е»

Первые электрические Москвичи появились у столичных дилеров. Пока в наличии электрокары только двух цветов — белого и красного, но их ассортимент будет расширяться.
Купить эту модель возрожденного автозавода «Москвич» можно за 3,5 млн рублей. Очевидно, что электрическое авто не попадает под госпрограмму льготного автокредитования, в отличие, например, от его бензинового «собрата», который тоже уже есть в автосалонах и продается за 1,97 млн рублей.
Переднеприводный «Москвич 3е» оснащен электромотором мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода рассчитан на 410 км.
До конца этого года на московском автозаводе запланирован выпуск 10 тыс. электромобилей.
Источник: Российская газета
Фото: АГН «Москва»
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