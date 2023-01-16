В салонах дилеров появился новый Москвич 3

В 11 столичных автосалонах и дилерских центрах появился городской кроссовер Москвич 3.
В одном из ДЦ рассказали, что внимание к автомобилю стабильно высокое, чаще всего им интересуются клиенты в возрасте и молодые семьи. Есть запросы от корпоративных клиентов: каршеринга, такси и т.д.
На сегодняшний день автомобиль предлагается в пяти цветах и двух комплектациях — одна с механикой, другая — с вариатором. По габаритам авто можно сравнить с Haval Jolion или Kia Seltos.
Не уступает автомобиль иномаркам и по комплектации. Это и комфортный доступ, и система «старт-стоп», и подушки безопасности, и цифровая приборная панель, и система кругового обзора т.д.
Бензиновый вариант на механике обойдется от 1,97 млн рублей, на вариаторе — в 2,03 млн рублей.
В ближайшее время в автосалонах ожидается появление электрической версии кроссовера.
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Источник: ruptly.tv
Фото: Depositphotos
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