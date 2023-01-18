В этом году цены на авто вырастут не более чем на 10–15%, и вот почему

«В текущем году при сохранении стабильной экономической ситуации мы ожидаем снижения темпов роста цен до уровня 10–15%», — сообщил директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев.
Эксперты компании подсчитали, что за прошлый год автомобили массового сегмента подорожали на 27%, а в сегменте премиум — в среднем на 34%.
Больше всего изменились цены на Lada XRAY (+70%, до 1,59 млн руб.), Hyundai Sonata (+69%, до 3 млн руб.) и Hyundai Elantra (+62%, до 2,4 млн руб.), Skoda Kodiaq (+55%, до 4 млн руб.) и Kia Sportage (+55%, до 3,458 млн руб.).
В премиальном сегменте сильнее всего подорожали Audi А5 — на 88%, до 7,5 млн руб., Mercedes-Benz G-класса и BMW X5 M — на 84% и 83% соответственно (до 27,3 и 20,7 млн руб.).
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Источник: ТАСС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
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