В этом году цены на авто вырастут не более чем на 10–15%, и вот почему

В последнее время цены росли так стремительно, что достигли своего «психологического» максимума.

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За последние годы наблюдался существенный скачок цен на новые автомобили. Сначала он был вызван пандемией коронавируса, дефицитом комплектующих и разрывом логистических цепочек, а в 2022 году появились и другие причины.

«В текущем году при сохранении стабильной экономической ситуации мы ожидаем снижения темпов роста цен до уровня 10–15%», — сообщил директор по продажам продуктов автолизинга «ВТБ Лизинг» Артем Киселев.

Эксперты компании подсчитали, что за прошлый год автомобили массового сегмента подорожали на 27%, а в сегменте премиум — в среднем на 34%.

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Больше всего изменились цены на Lada XRAY (+70%, до 1,59 млн руб.), Hyundai Sonata (+69%, до 3 млн руб.) и Hyundai Elantra (+62%, до 2,4 млн руб.), Skoda Kodiaq (+55%, до 4 млн руб.) и Kia Sportage (+55%, до 3,458 млн руб.).

В премиальном сегменте сильнее всего подорожали Audi А5 — на 88%, до 7,5 млн руб., Mercedes-Benz G-класса и BMW X5 M — на 84% и 83% соответственно (до 27,3 и 20,7 млн руб.).

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

