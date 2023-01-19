Российский Е-Neva сравнили с Tesla: на чьей стороне преимущество?

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров оценил перспективы электрического кроссовера С-класса E-Neva, который ему показали во время посещения испытательного корпуса Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей». По мнению Мантурова, главное преимущество российского электромобиля — это его цена.
«Эта категория автомобилей рассчитана на среднего покупателя исходя из платежеспособности, а Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу», — поделился руководитель Минпромторга.
Цену на E-Neva при этом Мантуров не назвал, отметив, что ее еще необходимо просчитать.
По мнению вице-премьера, появление в России новых электрокаров позволит как можно скорее насытить внутренний автомобильный рынок. Для их производства не нужно разрабатывать и производить двигатель внутреннего сгорания и трансмиссию, что экономичнее и по времени, и по стоимости, подчеркнул Денис Мантуров.
Экспериментальным образцом E-Neva остался доволен и президент Владимир Путин.
Источник: Российская газета
Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС, Илья Питалев/POOL/ТАСС
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