Российский Е-Neva сравнили с Tesla: на чьей стороне преимущество? — журнал За рулем

Российский Е-Neva сравнили с Tesla: на чьей стороне преимущество?

Представлен экспериментальный образец отечественного электрокара.

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров оценил перспективы электрического кроссовера С-класса E-Neva, который ему показали во время посещения испытательного корпуса Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей». По мнению Мантурова, главное преимущество российского электромобиля — это его цена.

«Эта категория автомобилей рассчитана на среднего покупателя исходя из платежеспособности, а Tesla ближе к бизнес-классу и премиальному классу», — поделился руководитель Минпромторга.

Российский Е-Neva сравнили с Tesla: на чьей стороне преимущество?

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Цену на E-Neva при этом Мантуров не назвал, отметив, что ее еще необходимо просчитать.

По мнению вице-премьера, появление в России новых электрокаров позволит как можно скорее насытить внутренний автомобильный рынок. Для их производства не нужно разрабатывать и производить двигатель внутреннего сгорания и трансмиссию, что экономичнее и по времени, и по стоимости, подчеркнул Денис Мантуров.

Экспериментальным образцом E-Neva остался доволен и президент Владимир Путин.

Источник: Российская газета

Фото: Алексей Даничев/POOL/ТАСС, Илья Питалев/POOL/ТАСС

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