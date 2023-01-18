Путину показали экспериментальный образец E-Neva — журнал За рулем

Путину показали экспериментальный образец E-Neva

Президенту он понравился.

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Президент России Владимир Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-Neva.

Он заглянул в салон нового электрокара и проверил, как работают двери. Судя по поднятому вверх большому пальцу, увиденным президент остался доволен.

Путину показали экспериментальный образец E-Neva

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«Продолжайте, надо расширять внутренний рынок», — подбодрил сопровождающих его представителей завода.

Ранее сообщалось, что электрокар E-Neva могут начать собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел под управление АВТОВАЗа.

E-Neva — это 4,5-метровый семейный кроссовер, который «Алмаз-Антей» представил в 2022 году. Дорожный просвет кроссовера равен 190 мм, а объем багажника — 610 литров.

Путину показали экспериментальный образец E-Neva

Источник: Известия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

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