Путину показали экспериментальный образец E-Neva

Президент России Владимир Путин посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», где осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-Neva.
Он заглянул в салон нового электрокара и проверил, как работают двери. Судя по поднятому вверх большому пальцу, увиденным президент остался доволен.
«Продолжайте, надо расширять внутренний рынок», — подбодрил сопровождающих его представителей завода.
Ранее сообщалось, что электрокар E-Neva могут начать собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, который перешел под управление АВТОВАЗа.
E-Neva — это 4,5-метровый семейный кроссовер, который «Алмаз-Антей» представил в 2022 году. Дорожный просвет кроссовера равен 190 мм, а объем багажника — 610 литров.
Источник: Известия
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС
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