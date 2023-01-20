Теперь у нас так: презентацию Мазды устроит дилер

Состоится российская премьера автомобиля, который ранее не завозили на российский рынок.

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В России состоится премьера Mazda Atenza, модель в ходе онлайн-презентации 26 января представит холдинг «Ключавто».

Mazda Atenza ранее официально не завозили в Россию, однако автомобиль уже успел стать популярным на зарубежных рынках. Дилер будет завозить Atenza из Китая, уже сейчас на складах автохолдинга скопилось более 400 автомобилей данной модели.

Специалисты ДЦ собираются рассказать гостям презентации о технических и эксплуатационных свойствах автомобиля, его преимуществах, особенностях комплектаций, продемонстрируют стильный дизайн салона и экстерьера.

Mazda Atenza доступен в комплектациях 2.0L Luxury и 2.5L Blue Sky Honorable. В первом варианте Mazda Atenza оснащена двигателем объемом 1,9 л и мощностью 158 л.с. Комплектация 2.5L Blue Sky Honorable — это автомобиль с двигателем объемом 2,4 л мощностью в 192 л.с. На сайте компании модель предлагают по цене 3 090 000 рублей.

Длина кузова автомобиля — 4870 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1450 мм, колесная база — 2830 мм, клиренс — 165 мм.

Автохолдинг поставляет авто в рамках параллельного импорта.

Справка

Mazda 6 — среднеразмерный автомобиль японской компании Mazda, который выпускают с 2002 года. В Японии и Китае продается под названием Mazda Atenza.

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А эта Mazda долго пылилась в гараже, и наконец ее отмыли.



«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: «Ключавто»

Фото: Mazda

