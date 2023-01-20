Теперь у нас так: презентацию Мазды устроит дилер — журнал За рулем

Теперь у нас так: презентацию Мазды устроит дилер

Состоится российская премьера автомобиля, который ранее не завозили на российский рынок.

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В России состоится премьера Mazda Atenza, модель в ходе онлайн-презентации 26 января представит холдинг «Ключавто».

Mazda Atenza ранее официально не завозили в Россию, однако автомобиль уже успел стать популярным на зарубежных рынках. Дилер будет завозить Atenza из Китая, уже сейчас на складах автохолдинга скопилось более 400 автомобилей данной модели.

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Теперь у нас так: презентацию Мазды устроит дилер

Специалисты ДЦ собираются рассказать гостям презентации о технических и эксплуатационных свойствах автомобиля, его преимуществах, особенностях комплектаций, продемонстрируют стильный дизайн салона и экстерьера.

Теперь у нас так: презентацию Мазды устроит дилер

Mazda Atenza доступен в комплектациях 2.0L Luxury и 2.5L Blue Sky Honorable. В первом варианте Mazda Atenza оснащена двигателем объемом 1,9 л и мощностью 158 л.с. Комплектация 2.5L Blue Sky Honorable — это автомобиль с двигателем объемом 2,4 л мощностью в 192 л.с. На сайте компании модель предлагают по цене 3 090 000 рублей.

Длина кузова автомобиля — 4870 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1450 мм, колесная база — 2830 мм, клиренс — 165 мм.

Автохолдинг поставляет авто в рамках параллельного импорта.

Справка

Mazda 6 — среднеразмерный автомобиль японской компании Mazda, который выпускают с 2002 года. В Японии и Китае продается под названием Mazda Atenza.

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Источник: «Ключавто»

Фото: Mazda

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Отзывы о Mazda 6 (1)

Mazda 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

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