Оснований для лишения прав будет больше — журнал За рулем

Оснований для лишения прав будет больше

Такой порядок вступит в силу 1 марта.

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С началом весны причин аннулировать водительское удостоверение прибавится. «За рулем» оглашает весь список.

Вас лишат прав, если они выданы на основе поддельных документов или с нарушениями правил, или если у водителя обнаружатся противопоказания к вождению ТС. Удостоверение потеряет силу, когда водитель не придет на внеочередное обязательное медосвидетельствование, (если поступят сведения об аннулировании медицинского заключения).

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В реальности это будет выглядеть так. Врач впервые выявляет у пациента заболевание, которое не позволяет управлять машиной или заболевание, с которым можно управлять авто с ограничениями (упало зрение). Вся информация передается в базу данных системы здравоохранения.

После этого медсправка аннулируется, водитель должен пройти медосвидетельствование снова. И только тогда гражданин сможет оформить новое водительское удостоверение, которое будет учитывать состояние здоровья.

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Фото: За рулем

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