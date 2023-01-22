В 2023 году сдавать на права будет сложнее

В этом году проходить экзамен на вождение транспортными средствами будет тяжелее для кандидата в водители, чем это было раньше. Процедура вступительного испытания существенно поменяется.
Практическую часть объединят в один этап. Все будет проходить на реальной дороге: автодром (площадка) — в прошлом.
Ученика пустят по неизведанному для него маршруту, который укажет сотрудник ГИБДД.
В автомобиле экзаменуемого (с его согласия) могут быть третьи лица, например, другой студент-практикант. Таким образом экзамен хотят сделать прозрачнее.
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Фото: YouTube
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