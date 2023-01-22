В этот день 54 года назад совершено покушение на Брежнева — журнал За рулем

В этот день 54 года назад совершено покушение на Брежнева

По автомобилю генсека выпустили 16 пуль.

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22 января 1969 года Виктор Ильин, переодетый в милицейскую форму 21-летний военный, решил убить генсека СССР Леонида Брежнева, когда его кортеж выезжал из Боровицких ворот Кремля.

У стрелка было два пистолета. Он пропустил автомобиль охраны и выстрелил в ЗИЛ-111Г, в котором, как он думал, находился генсек.

В этот день 54 года назад совершено покушение на БрежневаОбстрелянный ЗИЛ-111Г, с указанием точек, куда попали пули.
Обстрелянный ЗИЛ-111Г, с указанием точек, куда попали пули.

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Однако в машине ехали космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, встречавшиеся с Брежневым. За шесть секунд Ильин выпустил 16 пуль, одна из которых попала в водителя, другая ранила офицера кортежа, две ушли в воздух, а другие продырявили машину.

В этот день 54 года назад совершено покушение на Брежнева

Виктора Ильина задержали и доставили на Лубянку в КГБ. Его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. В 1990 году он освободился.

Источник: За рулем

Фото: ГОН

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