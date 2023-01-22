В этот день 54 года назад совершено покушение на Брежнева

22 января 1969 года Виктор Ильин, переодетый в милицейскую форму 21-летний военный, решил убить генсека СССР Леонида Брежнева, когда его кортеж выезжал из Боровицких ворот Кремля.
У стрелка было два пистолета. Он пропустил автомобиль охраны и выстрелил в ЗИЛ-111Г, в котором, как он думал, находился генсек.
Однако в машине ехали космонавты Алексей Леонов, Андриян Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, встречавшиеся с Брежневым. За шесть секунд Ильин выпустил 16 пуль, одна из которых попала в водителя, другая ранила офицера кортежа, две ушли в воздух, а другие продырявили машину.
Виктора Ильина задержали и доставили на Лубянку в КГБ. Его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. В 1990 году он освободился.
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Источник: За рулем
Фото: ГОН
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