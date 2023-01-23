Единое ОСАГО для России и Белоруссии: появились сроки — журнал За рулем

Единое ОСАГО для России и Белоруссии: появились сроки

Общая «автогражданка» упростит жизнь гражданам, которые часто путешествуют между двумя странами.

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Совет Парламентского собрания Союза Белоруссии и России должен одобрить закон об объединенном ОСАГО в марте, сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Это один из важных этапов запуска объединенного полиса автогражданки для России и Белоруссии.

Совет Парламентского Собрания создан для организации работы Парламентского Собрания двух стран и предварительной подготовки решений по вопросам его деятельности.

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После того, как Совета Парламентского собрания одобрит закон, а Парламентское собрание его примет, законодательства обеих стран по вопросу обязательного страхования автогражданской ответственности приведут в соответствие, пояснил Евгений Уфимцев.

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Единое ОСАГО избавит автовладельцев при посещении соседней страны каждый раз приобретать «Зеленую карту». Уже на этапе покупки автогражданки будет доступна соответствующая опция, например, для граждан России — расширение на Белоруссию. О цене пока речь не идет, сначала нужно урегулировать бюрократические вопросы, а это произойдет не раньше лета.

Если все пройдет гладко, можно ожидать совместных полисов и с другими странами ЕАЭС.

Источник: korins.ru

Коллаж: «За рулем»

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