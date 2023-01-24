Бизнес теперь предпочитает эти машины — журнал За рулем

Бизнес теперь предпочитает эти машины

Согласно результатам исследования, в 2022 году средняя стоимость LCV с пробегом составила 600 000 рублей, нового — 1 746 000 рублей.

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Эксперты Авито Авто проанализировали данные о предложении за 2022 год легкого коммерческого транспорта (LCV) на платформе. Наибольшая доля предложений новых LCV и с пробегом пришлась на Москву и Московскую область (21,2%).

Высока доля также в Краснодарском крае (6,6%), Свердловской области (5,1%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,1%), Челябинской области (3,2%).

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Новые

Среди брендов новых LCV лидером стал ГАЗ с долей предложения 88,3% и средней стоимостью 1 645 000 рублей. Также в топ-5 наиболее распространенных брендов новых LCV вошли (в порядке убывания доли предложения): УАЗ, JAC, Ford, DongFeng.

Самые распространенные модели новых LCV в России в 2022 году:

  • ГАЗ ГАЗель Next — 45,6%
  • ГАЗ ГАЗель 3302 — 23,5%
  • ГАЗ ГАЗель NN — 6,4%
  • ГАЗ Соболь 2752 — 5,7%
  • ГАЗ ГАЗель Next Citiline — 2,2%

С пробегом

Бренд ГАЗ стал лидером и среди брендов LCV с пробегом в 2022 году. На его долю пришлось 56,8% от общего предложения на коммерческие автомобили с пробегом на Авито Авто за 2022 год. Средняя цена LCV с пробегом отечественного производителя составила 550 000 рублей.

В рейтинг самых популярных брендов LCV с пробегом также вошли бренды УАЗ, Ford, Hyundai и Mercedes-Benz.

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Бренды с самыми провальными продажами в 2022 году

Топ-5 моделей LCV с пробегом в 2022 году (% — доля в структуре предложения LCV с пробегом):

  • ГАЗ ГАЗель 3302 — 27,2%
  • ГАЗ ГАЗель Next — 9,2%
  • ГАЗ ГАЗель 33023 — 5,9%
  • Ford Transit — 4,8%
  • ГАЗ ГАЗель 2705 — 4,1%

Эксперты ожидают нашествия новых автобрендов из Азии.
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Источник: Авито Авто

Фото: Depositphotos

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