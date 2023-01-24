Бизнес теперь предпочитает эти машины

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о предложении за 2022 год легкого коммерческого транспорта (LCV) на платформе. Наибольшая доля предложений новых LCV и с пробегом пришлась на Москву и Московскую область (21,2%).
Высока доля также в Краснодарском крае (6,6%), Свердловской области (5,1%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5,1%), Челябинской области (3,2%).
Новые
Среди брендов новых LCV лидером стал ГАЗ с долей предложения 88,3% и средней стоимостью 1 645 000 рублей. Также в топ-5 наиболее распространенных брендов новых LCV вошли (в порядке убывания доли предложения): УАЗ, JAC, Ford, DongFeng.
Самые распространенные модели новых LCV в России в 2022 году:
- ГАЗ ГАЗель Next — 45,6%
- ГАЗ ГАЗель 3302 — 23,5%
- ГАЗ ГАЗель NN — 6,4%
- ГАЗ Соболь 2752 — 5,7%
- ГАЗ ГАЗель Next Citiline — 2,2%
С пробегом
Бренд ГАЗ стал лидером и среди брендов LCV с пробегом в 2022 году. На его долю пришлось 56,8% от общего предложения на коммерческие автомобили с пробегом на Авито Авто за 2022 год. Средняя цена LCV с пробегом отечественного производителя составила 550 000 рублей.
В рейтинг самых популярных брендов LCV с пробегом также вошли бренды УАЗ, Ford, Hyundai и Mercedes-Benz.
Топ-5 моделей LCV с пробегом в 2022 году (% — доля в структуре предложения LCV с пробегом):
- ГАЗ ГАЗель 3302 — 27,2%
- ГАЗ ГАЗель Next — 9,2%
- ГАЗ ГАЗель 33023 — 5,9%
- Ford Transit — 4,8%
- ГАЗ ГАЗель 2705 — 4,1%
Эксперты ожидают нашествия новых автобрендов из Азии.
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Источник: Авито Авто
Фото: Depositphotos
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