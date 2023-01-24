Правила проезда автомобилей через границу станут жестче — Госдума — журнал За рулем

Правила проезда автомобилей через границу станут жестче — Госдума

Уже подготовлены соответствующие поправки.

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Поправки, требующие резервировать время проезда автомобилей через границу России, подготовил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.

Причем новые требования будут касаться всех: российских и иностранных перевозчиков, граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства и других пользователей автомобильными дорогами.

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Все без исключения при пересечении государственной границы должны будут заранее резервировать дату и время «в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации».

Поправка также требует упорядочить контроль прибытия транспорта в зарезервированные дату и время.

Пункт контроля, согласно поправкам, следует разместить на участке дороги в непосредственной близости от места въезда на территорию автомобильного пункта пропуска через границу или в зоне ожидания. Он должен быть оборудован средствами принудительной остановки.

Когда будут внесены эти поправки, пока не сообщается.

Источник: РИА Новости

Фото: Петр Ковалев,ТАСС

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