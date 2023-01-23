Вы часто меняете автомобиль? А мы знаем, кто часто

В исследовании приняли участие жители двух столиц.

Материалы по теме Стало известно, где теперь в ЕАЭС собирают Kia Sportage

Жители Москвы и Санкт-Петербурга, в среднем, эксплуатируют автомобили, которые уже купили с побегом, от двух до пяти лет, и тратят на б/у авто чуть больше 1 млн рублей, показало исследование, проведенное компанией CarPrice. В нем приняли участие 1000 человек из двух столиц в возрасте от 25 до 50 лет.

43% респондентов продавали машину примерно от двух до пяти лет назад, 18% — 5–10 лет назад, 8% — свыше десяти лет назад, а в этом году автомобиль продали 15% опрошенных.

Мужчины чаще меняют авто, чем женщины; 22% женщин никогда не продавали машину — против 11% среди мужчин.

Средняя стоимость автомобилей жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 1 182 300 рублей, при этом «женские» авто чуть дороже — 1 237 910 рублей, а авто мужчин дешевле — 1 150 197 рублей. Также автомобили москвичей, в среднем, оцениваются на 20% выше, чем машины питерцев.

Материалы по теме Специалисты назвали «жирный» минус электромобилей

Мужчины более склонны к приобретению нескольких машин: два авто имеют 18% опрошенных мужчин и 11% женщин.

Нередко при продаже автовладельцы обращаются к родственникам и знакомым. Без посторонней помощи сделки сумели закрыть 54% респондентов в возрасте 18–34 лет и 65% респондентов в возрасте 35–50 лет.

Источник: life.ru

Фото: Depositphotos