Вы часто меняете автомобиль? А мы знаем, кто часто

Жители Москвы и Санкт-Петербурга, в среднем, эксплуатируют автомобили, которые уже купили с побегом, от двух до пяти лет, и тратят на б/у авто чуть больше 1 млн рублей, показало исследование, проведенное компанией CarPrice. В нем приняли участие 1000 человек из двух столиц в возрасте от 25 до 50 лет.
43% респондентов продавали машину примерно от двух до пяти лет назад, 18% — 5–10 лет назад, 8% — свыше десяти лет назад, а в этом году автомобиль продали 15% опрошенных.
Мужчины чаще меняют авто, чем женщины; 22% женщин никогда не продавали машину — против 11% среди мужчин.
Средняя стоимость автомобилей жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 1 182 300 рублей, при этом «женские» авто чуть дороже — 1 237 910 рублей, а авто мужчин дешевле — 1 150 197 рублей. Также автомобили москвичей, в среднем, оцениваются на 20% выше, чем машины питерцев.
Мужчины более склонны к приобретению нескольких машин: два авто имеют 18% опрошенных мужчин и 11% женщин.
Нередко при продаже автовладельцы обращаются к родственникам и знакомым. Без посторонней помощи сделки сумели закрыть 54% респондентов в возрасте 18–34 лет и 65% респондентов в возрасте 35–50 лет.
- Стало понятно, каких деталей не хватает в автосервисе.
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Источник: life.ru
Фото: Depositphotos
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