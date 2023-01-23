Стало известно, где теперь в ЕАЭС собирают Kia Sportage — журнал За рулем

Стало известно, где теперь в ЕАЭС собирают Kia Sportage

Пока методом мелкоузловой сборки.

Материалы по теме
Два корейских кроссовера обновились и добрались до России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил в субботу завод Allur в Костанае, где запустил линию мелкоузлового производства (CKD) автомобилей Kia.

В 2022 году на предприятии было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге (911,5 млрд руб.). Экспорт составил 21,5 млрд тенге (3,2 млрд руб.). Здесь трудится свыше 2 тысяч человек.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Стало известно, где теперь в ЕАЭС собирают Kia Sportage

На новой линии будут выпускаться Kia Sportage методом мелкоузловой сборки, включающем сборку автомобилей и сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Такие производства Kia на территории Центральной Азии и СНГ есть лишь в Казахстане.

По линии CKD в 2023 году также запланировано производство Kia Cerato. В Казахстане будут готовить и соответствующие кадры: начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

Материалы по теме
В России перестали работать приложения Skoda, Kia и Nissan

Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон видит большой потенциал для развития бизнеса в Казахстане.

В планах предприятия также строительство чугунолитейного производства и завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники.


Источник, фото: Официальный сайт Президента Казахстана

Коллаж: «За рулем»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Mazda CX-4 из Китая: первый тест
Тест китайских кроссоверов Omoda C5 и FAW T77
Китайский DFSK EC35 заменит Ларгус?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров211
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: