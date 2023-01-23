Стало известно, где теперь в ЕАЭС собирают Kia Sportage

Пока методом мелкоузловой сборки.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил в субботу завод Allur в Костанае, где запустил линию мелкоузлового производства (CKD) автомобилей Kia.

В 2022 году на предприятии было произведено продукции на сумму 614,2 млрд тенге (911,5 млрд руб.). Экспорт составил 21,5 млрд тенге (3,2 млрд руб.). Здесь трудится свыше 2 тысяч человек.

На новой линии будут выпускаться Kia Sportage методом мелкоузловой сборки, включающем сборку автомобилей и сварочные и покрасочные работы в специальных цехах. Такие производства Kia на территории Центральной Азии и СНГ есть лишь в Казахстане.

По линии CKD в 2023 году также запланировано производство Kia Cerato. В Казахстане будут готовить и соответствующие кадры: начато строительство современного кампуса на 250 мест для студентов и выпускников учебных заведений.

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Президент и генеральный директор Kia Corporation Хо Сун Сон видит большой потенциал для развития бизнеса в Казахстане.

В планах предприятия также строительство чугунолитейного производства и завода по производству главных передач ведущих мостов грузовой техники.

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Источник, фото: Официальный сайт Президента Казахстана

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