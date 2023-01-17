В России перестали работать приложения Skoda, Kia и Nissan

В России перестали работать мобильные приложения брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan, сообщили в дилерском центре «Автоспеццентр».
Ранее автопроизводители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления о предстоящем отключении сервисов-коннектов.
Мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR работают штатно.
В «Автодоме» напомнили, что еще в начале лета безо всяких уведомлений было отключено приложение Porsche, а приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают нормально.
У ряда клиентов возникают сложности с работой приложений Land Rover и Jaguar, на устранение ошибок требуется до двух месяцев.
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Источник: ТАСС
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