В России перестали работать приложения Skoda, Kia и Nissan

Об этом сообщили дилеры.

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В России перестали работать мобильные приложения брендов Skoda, Kia, Infiniti и Nissan, сообщили в дилерском центре «Автоспеццентр».

Ранее автопроизводители Skoda, Infiniti, Nissan направляли уведомления о предстоящем отключении сервисов-коннектов.

Мобильные приложения для автомобилей китайских брендов — Mу Chery, Exeed AR работают штатно.

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В «Автодоме» напомнили, что еще в начале лета безо всяких уведомлений было отключено приложение Porsche, а приложения брендов BMW, Mercedes-Benz, AudiService работают нормально.

У ряда клиентов возникают сложности с работой приложений Land Rover и Jaguar, на устранение ошибок требуется до двух месяцев.

В салонах дилеров появились первые Москвичи 3.



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Источник: ТАСС

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