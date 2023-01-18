Два корейских кроссовера обновились и добрались до России

Их уже предлагают дилеры. Увидеть новинки можно, в том числе, и на маркетплейсах.

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Рестайлинговые Hyundai Palisade и Kia Mohave уже продаются в России. Речь, конечно, не об официальных поставках, но предлагают их официальные дилеры марок. Так, цена кроссовера Palisade 2022 года с пробегом всего 12 449 тыс. км доходит до 6 499 000 рублей.

Напомним, модель обновилась в апреле прошлого года. У автомобиля другая облицовка переднего и заднего бамперов, новая решетка радиатора, фары и дневные ходовые огни, иной дизайн многоспицевых легкосплавных дисков. В салоне другие приборная панель и мультимедиа, новый дизайн рулевого колеса, улучшенные материалы отделки и обивки сидений, акустическое многослойное стекло задней двери и многое другое.

Hyundai Palisade

За эти деньги в объявлении предлагают автомобиль с дизельным мотором 2.2 (202 л.с.) и автоматический коробкой, привод — полный.

Kia Mohave

Kia Mohave 2023 года с модернизированной конструкцией опор кузова и подвески, расширенным функционалом и улучшенной шумоизоляцией официально до России так и не добрался — производство на калининградском «Автоторе» свернули.

Теперь этот кроссовер дилеры завозят по упрощенной схеме, правда, цена немаленькая — нам удалось найти авто с пробегом всего 2911 км (считай ничего) «всего» за 5 850 000 рублей.

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Дилер предлагает черный автомобиль с 3-литровым дизельным мотором мощностью 249 л.с. и полным приводом. Из комментария продавца: «Привезен из Кореи, официально растаможен, эксклюзивная комплектация с минимальным пробегом, есть гарантия. У нас доступна услуга регистрации и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Станьте первым владельцем авто в Российской Федерации!».

Новая схема разводки автовладельцев — на автосервисах.

«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник, фото: Auto.ru

