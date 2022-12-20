Завод Hyundai в Петербурге начал увольнять сотрудников

Завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге направил сотрудникам уведомления о расторжении трудовых договоров. Речь может идти о сокращении до 80% работников, при этом само предприятие подвергнется консервации.
Соглашения о расторжении договора будут подписывать с 16 января по 3 февраля, увольнять — с 23 января по 17 февраля.
С 20 февраля, если к этому дню численность работников не удастся сократить до заданного компанией уровня, будет проведено увольнение по Трудовому кодексу России.
В обращении гендиректора компании к сотрудникам говорится, что данное решение обусловлено нехваткой автокомпонентов, которая была вызвана глобальными перебоями логистических цепочек поставок.
Условия расторжения договоров по соглашению сторон будут озвучиваться индивидуально.
Предполагается, что сотрудники получат по 12 окладов.
«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания „Хендэ Мотор“ предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России», — подтвердили в пресс-службе компании.
- О продлении простоя на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге до конца этого года было объявлено в декабре.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023
Источник: Фонтанка.ру
Фото: Hyundai