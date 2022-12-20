Завод Hyundai в Петербурге начал увольнять сотрудников — журнал За рулем

Завод Hyundai в Петербурге начал увольнять сотрудников

Ранее было объявлено о продлении остановки предприятия до конца этого года.

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Завод концерна Hyundai в Санкт-Петербурге направил сотрудникам уведомления о расторжении трудовых договоров. Речь может идти о сокращении до 80% работников, при этом само предприятие подвергнется консервации.

Соглашения о расторжении договора будут подписывать с 16 января по 3 февраля, увольнять — с 23 января по 17 февраля.

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С 20 февраля, если к этому дню численность работников не удастся сократить до заданного компанией уровня, будет проведено увольнение по Трудовому кодексу России.

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В обращении гендиректора компании к сотрудникам говорится, что данное решение обусловлено нехваткой автокомпонентов, которая была вызвана глобальными перебоями логистических цепочек поставок.

Условия расторжения договоров по соглашению сторон будут озвучиваться индивидуально.

Предполагается, что сотрудники получат по 12 окладов.

«Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания „Хендэ Мотор“ предпринимает шаги по оптимизации штата персонала в России», — подтвердили в пресс-службе компании.

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Источник: Фонтанка.ру

Фото: Hyundai

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