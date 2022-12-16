Стоим, ждем: что происходит на автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Предприятие приостановило выпуск автомобилей весной этого года из-за трудностей с поставками комплектующих.

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Завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге до конца 2022 года останется в простое.

Судьба автозавода до конца так и не понятна: после приостановки производства сроки простоя постоянно продлеваются.

Осенью появилась информация, что изучаются варианты продажи российского бизнеса.

Автоэксперт Денис Гаврилов считает решение о продлении сроков простоя вполне ожидаемым.

«Корейцы смотрят на актуальный расклад геополитических сил в мире. Пока мы видим, что они не склонны делать радикальных шагов, как другие иностранные производители, которые ушли из России и продали свои активы. Это не их путь. Тем более Hyundai есть что терять: потенциальные потери у них выше, чем и у Nissan и Toyota и по вложениям в российские активы, и по занимаемой доле рынка, и по мощностям производства, и по поставщикам», — объяснил эксперт.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

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Источник: Деловой Петербург

Фото: Hyundai