Стоим, ждем: что происходит на автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге — журнал За рулем

Стоим, ждем: что происходит на автозаводе Hyundai в Санкт-Петербурге

Предприятие приостановило выпуск автомобилей весной этого года из-за трудностей с поставками комплектующих.

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Завод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге до конца 2022 года останется в простое.

Судьба автозавода до конца так и не понятна: после приостановки производства сроки простоя постоянно продлеваются.

Осенью появилась информация, что изучаются варианты продажи российского бизнеса.

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Автоэксперт Денис Гаврилов считает решение о продлении сроков простоя вполне ожидаемым.

«Корейцы смотрят на актуальный расклад геополитических сил в мире. Пока мы видим, что они не склонны делать радикальных шагов, как другие иностранные производители, которые ушли из России и продали свои активы. Это не их путь. Тем более Hyundai есть что терять: потенциальные потери у них выше, чем и у Nissan и Toyota и по вложениям в российские активы, и по занимаемой доле рынка, и по мощностям производства, и по поставщикам», — объяснил эксперт.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Деловой Петербург

Фото: Hyundai

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