Говорят, старый авто легче «переваривает» низкооктановый бензин. А на самом деле?

Алексей Ревин рассказал, почему старые машины не любят низкооктановое топливо

Многие автолюбители утверждают, что старой машине безопасно использовать топливо с низким октановым числом. Но это в корне неверно.

В случае с пожилым двигателем, испытывающим масложор, риск детонации возрастает. Это связано с нагаром, который накапливается на элементах камеры сгорания, повышая фактическую степень сжатия и, следовательно, риск детонации.

Автор «За рулем», Алексей Ревин, считает, что в любом случае необходимо следовать рекомендациям из инструкции к авто.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Октановое число указывается в инструкции по эксплуатации к автомобилю. В «книжечке» ко многим автомобилям могут быть указаны две цифры. При этом нужно разделять рекомендованное октановое число и допустимое. Например, и для нашей Весты, и для популярных иномарок Рио/Солярис бензин АИ-92 является допустимым, а 95-й – основным и предпочтительным.

Подробнее о том, когда допустим бензин АИ-92, а когда надо лить только АИ-95, в публикации «За рулем».