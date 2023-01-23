Стало понятно, каких деталей не хватает в автосервисе

Наибольший дефицит в автосервисах испытывают с деталями для ремонта кузова и электронных систем, рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Кузовных деталей особенно не хватает для иномарок европейских производителей.
Проще найти детали для машин корейских и китайских брендов, а также моделей российского производства.
Сложности наблюдаются с заказом запасных частей, содержащих в себе микропроцессорные системы: электронные ключи, блоки и прочее.
Наблюдается в сервисах также нехватка элементов систем безопасности, электропроводки, деталей интерьера для автомобилей из тех стран, которые поддержали санкции в отношении РФ.
Не хватает также автомобильных стекол, порядка 20–25% стекол не производятся в России, а для некоторых моделей машин отсутствуют аналоговые.
- Toyota возобновила поставки в Россию запчастей для гарантийного ремонта.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Газета.Ru»
Фото: Depositphotos
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