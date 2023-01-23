Стало понятно, каких деталей не хватает в автосервисе — журнал За рулем

Стало понятно, каких деталей не хватает в автосервисе

Информацией об этом поделились в страховых компаниях.

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Наибольший дефицит в автосервисах испытывают с деталями для ремонта кузова и электронных систем, рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Кузовных деталей особенно не хватает для иномарок европейских производителей.

Проще найти детали для машин корейских и китайских брендов, а также моделей российского производства.

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Сложности наблюдаются с заказом запасных частей, содержащих в себе микропроцессорные системы: электронные ключи, блоки и прочее.

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Наблюдается в сервисах также нехватка элементов систем безопасности, электропроводки, деталей интерьера для автомобилей из тех стран, которые поддержали санкции в отношении РФ.

Не хватает также автомобильных стекол, порядка 20–25% стекол не производятся в России, а для некоторых моделей машин отсутствуют аналоговые.

Источник: «Газета.Ru»

Фото: Depositphotos

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