Стало понятно, каких деталей не хватает в автосервисе

Информацией об этом поделились в страховых компаниях.

Наибольший дефицит в автосервисах испытывают с деталями для ремонта кузова и электронных систем, рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев. Кузовных деталей особенно не хватает для иномарок европейских производителей.

Проще найти детали для машин корейских и китайских брендов, а также моделей российского производства.

Сложности наблюдаются с заказом запасных частей, содержащих в себе микропроцессорные системы: электронные ключи, блоки и прочее.

Наблюдается в сервисах также нехватка элементов систем безопасности, электропроводки, деталей интерьера для автомобилей из тех стран, которые поддержали санкции в отношении РФ.

Не хватает также автомобильных стекол, порядка 20–25% стекол не производятся в России, а для некоторых моделей машин отсутствуют аналоговые.

Toyota возобновила поставки в Россию запчастей для гарантийного ремонта.



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Источник: «Газета.Ru»

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