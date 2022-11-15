Подсчитали, для каких авто особенно подорожали запчасти

В большей степени подорожание коснулось марок производителей, заявивших об уходе с российского рынка.

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Средние цены на запасные части заметно увеличились для автомобилей Honda (на 59%) и Volvo (51%). Также было зафиксировано повышение стоимости на запчасти Mazda (на 49%), Land Rover (на 46%), Infiniti (на 42%), BMW и Mercedes-Benz (на 41%), а также Suzuki и Audi (на 38%), говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков.

Для популярных бюджетных или среднеценовых марок зарубежных производителей в среднем стоимость запчастей увеличились на 30%.

Так, для Nissan, Mitsubishi, Lexus средняя цена выросла на 33%, для других брендов значения такие:

Toyota — на 31%

Skoda — на 30%

Hyundai и Kia — на 29%

Volkswagen — на 28%

Chevrolet — на 27%.

Рост цен на запчасти для отечественных производителей составил только 12%.

Несмотря на то что некоторые зарубежные производители покинули российский рынок, заводы остались и по-прежнему выпускают комплектующие, которые уходят в продажу, отметил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

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Такие запчасти по закону не являются оригинальными, поскольку автоконцерн покинул страну. Поскольку в Единой методике теперь учитываются и цены неоригинальных запчастей, ремонтировать автомобиль можно запчастями от «производителя» по более низким ценам, что предотвратило резкое подорожание полисов ОСАГО из-за кризиса.

Страховщики надеются, что им позволят ремонтировать некоторые машины б/у запчастями. Как только выработают определенные ограничения, например по возрасту. Это позволит снизить стоимость автокомпонентов.