Через Владивосток: резко вырос ввоз автомобилей с пробегом

Импорт подержанных автомобилей здесь вырос на 72%.

Таможенники Владивостока оформили в 2022 году импорт более 197 тысяч автомобилей с пробегом, что на 72% выше результата 2021 года, сообщили в пресс-службе Владивостокской таможни.

Так, в августе оформили примерно 21,6 тысячи автомобилей для личного пользования — это почти вдвое больше, чем в августе 2021 года. Пришлось в 2,5 раза увеличить штат выпускающих инспекторов на таможне.

Количество оформляемых таможенниками машин росло с каждым месяцем и в ноябре достигло 28 тысяч. Чуть меньше было ввезено в декабре — 26 тысяч.

В основном через таможню Владивостока ввозили автомобили японских брендов:

Toyota

Mazda

Nissan

Honda

Subaru

Suzuki

и корейских Hyundai и Kia. Автомобили для личного пользования из Китая через Владивостокскую таможню ввозят единицы.

Работа таможни не прекращается и в праздничные дни: только за неделю январских праздников было оформлено более 1700 подержанных иномарок.

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Но до рекорда еще далеко: для сравнения: в 2007 году через таможни Дальнего Востока ввезли более 300 тысяч легковых автомобилей, а в 2008-м ввоз достиг пикового значения — около полумиллиона авто. Однако после введения пошлин в 2009 году количество упало до 80 тысяч.

Источник: РИА Новости и newsvl.ru



Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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