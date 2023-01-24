Кто и зачем купил первый в РФ электрокроссовер Skywell ET5

Разгон до сотни - 7,9 секунды, емкость батареи - 72 кВт.ч, заявленный пробег на одной зарядке - 400 км.

В России официально продали первый электрический кроссовер китайской марки Skywell. Модель ET5 синего цвета в топ-версии Luxury досталась петербурженке, которая дала пресс-службе бренда краткий комментарий о покупке.

«Очень рада быть первым клиентом бренда и ощущать себя причастной к тренду на электрокары. Теперь можно ездить по своим делам и заботиться об окружающей среде одновременно. Давно хотела себе большой автомобиль для поездок на природу с семьей, и в ET5 все мои ожидания воплотились», — рассказала Ольга.

Кроссовер Skywell ET5 разгоняется до 100 км/ч за 7,9 секунды, емкость батареи — 72 кВт.ч, заявленный пробег на одной зарядке составляет 400 км. Цены стартуют от 4 млн рублей, но купленный экземпляр — на миллион дороже. Дилерская сеть состоит из 18 центров в 13 городах, в будущем планируется расширение до 30 центров.