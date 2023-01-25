При получении прав предложили требовать предъявления военного билета — журнал За рулем

При получении прав предложили требовать предъявления военного билета

Такой законопроект внесли депутаты Калужской области. Но четкой позиции по этому вопросу пока в Госдуме не сформировано.

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Этой детали больше не будет в водительских правах с 1 марта

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

По мнению региональных депутатов, это:

«…будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации», сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Калужские депутаты говорят, что во время проведения мобилизации, за которую отвечали регионы, оказалось, что данные воинского учета недостаточно актуальны. Поправка усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.

В Госдуме уже отреагировали на это предложение. Замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин отметил, что вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы.

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Военные комиссариаты проходят «мероприятия, связанные с повышением эффективности работы».

Однако депутат отметил, что все-таки следует проверить, насколько предлагаемая норма соответствует Конституции и законодательству. Если нововведение поможет урегулировать вопрос постановки на учет — это одно, а если оно излишнее и, тем более, если противоречит Конституции, — это другое.

Источник: РИА Новости

Фото: «За рулем»

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