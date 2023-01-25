При получении прав предложили требовать предъявления военного билета

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект о предъявлении военного билета при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
По мнению региональных депутатов, это:
«…будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации», сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Калужские депутаты говорят, что во время проведения мобилизации, за которую отвечали регионы, оказалось, что данные воинского учета недостаточно актуальны. Поправка усовершенствует законодательство в области воинской обязанности и военной службы.
В Госдуме уже отреагировали на это предложение. Замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин отметил, что вопросы обязательной постановки на воинский учет с законодательной точки зрения урегулированы.
Военные комиссариаты проходят «мероприятия, связанные с повышением эффективности работы».
Однако депутат отметил, что все-таки следует проверить, насколько предлагаемая норма соответствует Конституции и законодательству. Если нововведение поможет урегулировать вопрос постановки на учет — это одно, а если оно излишнее и, тем более, если противоречит Конституции, — это другое.
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Источник: РИА Новости
Фото: «За рулем»
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