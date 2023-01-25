Каких дней недели стоит опасаться водителям

Самыми безопасными днями эксперты называют субботу и воскресенье. И этому есть логическое объяснение.

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В субботу и воскресенье происходит наименьшее количество аварий, сообщают специалисты страховой компании «Согласие», проанализировав обращения клиентов по каско за 2022 год.

Объясняют они это разной интенсивностью движения в выходные и будние дни. С понедельника по пятницу люди ездят на работу и обратно, высок риск мелких ДТП, часто образуются пробки, многие нервничают. В выходные движение спокойнее, машин становится меньше, меньше и аварий.

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Заторы традиционно образовываются не только перед выходными, но и в преддверии праздников: люди отправляются отдыхать за город или ездят по городу в поиске подарков.

В будни количество убытков распределяется почти равномерно, но к концу рабочей недели замечен небольшой восходящий тренд.

Зимой самым аварийным днем стала пятница (16,59% убытков), а летом — четверг (16,65%). Между сезонами в число аварийных дней вошел еще и вторник (15,79%).

У электромобилей есть минус, о котором мало кто задумывается.



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