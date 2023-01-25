Каких дней недели стоит опасаться водителям

В субботу и воскресенье происходит наименьшее количество аварий, сообщают специалисты страховой компании «Согласие», проанализировав обращения клиентов по каско за 2022 год.
Объясняют они это разной интенсивностью движения в выходные и будние дни. С понедельника по пятницу люди ездят на работу и обратно, высок риск мелких ДТП, часто образуются пробки, многие нервничают. В выходные движение спокойнее, машин становится меньше, меньше и аварий.
Заторы традиционно образовываются не только перед выходными, но и в преддверии праздников: люди отправляются отдыхать за город или ездят по городу в поиске подарков.
В будни количество убытков распределяется почти равномерно, но к концу рабочей недели замечен небольшой восходящий тренд.
Зимой самым аварийным днем стала пятница (16,59% убытков), а летом — четверг (16,65%). Между сезонами в число аварийных дней вошел еще и вторник (15,79%).
- У электромобилей есть минус, о котором мало кто задумывается.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Фото: Depositphotos
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023