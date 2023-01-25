Каких дней недели стоит опасаться водителям — журнал За рулем

Каких дней недели стоит опасаться водителям

Самыми безопасными днями эксперты называют субботу и воскресенье. И этому есть логическое объяснение.

Материалы по теме
Назвали 3 ошибки при мойке автомобиля

В субботу и воскресенье происходит наименьшее количество аварий, сообщают специалисты страховой компании «Согласие», проанализировав обращения клиентов по каско за 2022 год.

Объясняют они это разной интенсивностью движения в выходные и будние дни. С понедельника по пятницу люди ездят на работу и обратно, высок риск мелких ДТП, часто образуются пробки, многие нервничают. В выходные движение спокойнее, машин становится меньше, меньше и аварий.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Каких дней недели стоит опасаться водителям

Материалы по теме
Эксперт рассказал о главной ошибке при парковке авто с АКП

Заторы традиционно образовываются не только перед выходными, но и в преддверии праздников: люди отправляются отдыхать за город или ездят по городу в поиске подарков.

В будни количество убытков распределяется почти равномерно, но к концу рабочей недели замечен небольшой восходящий тренд.

Зимой самым аварийным днем стала пятница (16,59% убытков), а летом — четверг (16,65%). Между сезонами в число аварийных дней вошел еще и вторник (15,79%).


Фото: Depositphotos

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
ГАЗ-М20 Победа: что о ней говорили американцы
Красивый или практичный? Тест доступных (ну, почти!) кроссоверов
Тест полноприводного Иж-2126 (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров33
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: