Россияне рассказали, что заставит их продать свое авто

12% планируют продать свой автомобиль в этом году, но почти половина респондентов (48%) не строят таких планов, выяснили Работа.ру и СберАвто.
Из тех, кто решил продавать, 73% планируют сделать это для приобретения нового, 18% — чтобы вложить деньги в более крупную покупку.
15% — потому что его дорого обслуживать, а у 3% появилась возможность выгодно продать транспортное средство.
Что покупатели думают о рынке новых авто
В ходе исследования также выяснилось, как потенциальные покупатели оценивают перспективы авторынка. 60% считают, что цены в этом году продолжат расти во всех сегментах, 21% — что рост будет плавным и распространится лишь на отдельные сегменты.
11% полагают, что в 2023 году резкого скачка цен не будет, а 8% даже рассчитывают на их плавное снижение в некоторых сегментах авторынка.
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В исследовании приняли участие более 5 тысяч автовладельцев старше 18 лет из всех регионов России.
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Фото: «За рулем»
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