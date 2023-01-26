5 ловушек, из-за которых можно получить штраф или лишиться прав

Предупрежден, значит, вооружен, об этих уловках должны знать все водители.

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Пешеход

Инспектор настаивает, что водитель должен был непременно остановиться перед переходом, а водитель считает, что успел бы проехать без ущерба планам пешехода.

По правилам, водитель обязан только уступить дорогу, то есть пешеход не должен менять скорость и траекторию движения из-за автомобиля. Можно попробовать догнать пешехода, которому вы якобы не уступили дорогу, и узнать его мнение, рассказал юрист изданию «Газета.Ru.

Ремонтные работы

Бывают случаи, когда временные дорожные знаки с ограничением скорости не снимают даже тогда, когда ремонт закончился и ограждения, уже убраны. В таких местах велик риск получить штраф за превышение скорости, в том числе с видеокамеры. Конечно, такой штраф можно обжаловать, но придется долго судиться, а нервов на это хватает не у каждого.

Стертая разметка, невидимые знаки

Часто инспекторы ДПС наказывают водителей за выезд на встречную полосу в тех местах, где сплошная линия разметки стерлась, либо запрещающие знаки скрыты листвой деревьев. Тут доказать свою правоту сложно.

Недостатки в организации движения

В городах попадаются «дорожные ловушки», которые связаны с особенностями организации движения и нанесения разметки. Например, настолько узкие места, что приходится заезжать одним колесом на «встречку», а чуть поодаль стоит инспектор ДПС и тормозит такие машины.

Трактор

Нередко гаишники ловят водителя на обгоне по «встречке» трактора, на котором нем нет знака тихоходного транспортного средства. На этот случай есть постановление Верховного суда, в котором говорится, что тихоходным признается транспортное средство по его конструктивным особенностям, а не наличию или отсутствию знака.

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В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной публикации, обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. Сообщите оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов.

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Источник: Газета.ру



Фото: Владимир Гердо/ТАСС