Стало известно, когда «Москвичи» приедут в регионы

В декабре начались отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров. Потом появились партнеры еще в 10 крупных городах.
А теперь завод Москвич расширяет свое присутствие в регионах.
Определено еще 20 дилерских центров в 12 городах России для продаж машин.
Это:
- Волгоград
- Воронеж
- Казань
- Красноярск
- Омск
- Оренбург
- Пермь
- Самара
- Саратов
- Ставрополь
- Тюмень
- Челябинск
Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.
Поскольку интерес бренду большой, дилерская сеть продолжит расширяться, с 30 января по 10 февраля будут принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.
Станет больше дилеров и в Москве.
- Москвич 3: все подробности и первый тест.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: Завод «Москвич„/Telegram
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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