Стало известно, когда «Москвичи» приедут в регионы

Дилерская сеть марки будет работать в 23 региональных центрах.

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В декабре начались отгрузки автомобилей Москвич в 11 московских дилерских центров. Потом появились партнеры еще в 10 крупных городах.

А теперь завод Москвич расширяет свое присутствие в регионах.

Определено еще 20 дилерских центров в 12 городах России для продаж машин.

Это:

Волгоград

Воронеж

Казань

Красноярск

Омск

Оренбург

Пермь

Самара

Саратов

Ставрополь

Тюмень

Челябинск

Отгрузки автомобилей начнутся в феврале. Теперь дилерская сеть «Москвич» представлена 52 точками продаж и обслуживания в 23 региональных центрах.

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Поскольку интерес бренду большой, дилерская сеть продолжит расширяться, с 30 января по 10 февраля будут принимать заявки на получение статуса официального дилера в Сочи и Симферополе.

Станет больше дилеров и в Москве.

Источник: Завод «Москвич„/Telegram

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС