Эти кроссоверы и внедорожники с пробегом покупали чаще всего

Если в 2021 году доля кроссоверов и внедорожников составляла 20,6% на рынке автомобилей с пробегом, то в 2022 году на них пришлось 21,3% продаж, выяснили эсперты Авито Авто.
Средняя цена подержанного автомобиля сегмента SUV в 2022 году составила 1 129 000 рублей.
В Топ-5 кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2022 году вошли:
- Lada — 9,5% рынка (средняя цена 293 тыс. рублей)
- Toyota — 9,3% (2 1000 000 рублей)
- Nissan — 7,2% (1 000 000 рублей)
- Hyundai — 7,2% (1 449 000 рублей)
- Chevrolet — 5,7% (395 000 рублей).
Ведущая «пятерка» по моделям выглядит так:
- Lada 4x4 (Нива) — 7,9% (средняя цена 230 000 рублей)
- Chevrolet Niva — 4,8% (360 000 рублей)
- Kia Sportage — 3,4% (1 270 000 рублей)
- Toyota RAV4 — 3% (1 700 000 рублей)
- Renault Duster — 2,7% (923 000 рублей).
В «десятку» наиболее популярных вошли также Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.
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Фото: Depositphotos
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