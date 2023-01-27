Эти кроссоверы и внедорожники с пробегом покупали чаще всего

На долю SUV в 2022 году пришлось более 20 процентов продаж на вторичном рынке автомобилей.

Материалы по теме В России продлят разрешение на выпуск упрощенных автомобилей

Если в 2021 году доля кроссоверов и внедорожников составляла 20,6% на рынке автомобилей с пробегом, то в 2022 году на них пришлось 21,3% продаж, выяснили эсперты Авито Авто.

Средняя цена подержанного автомобиля сегмента SUV в 2022 году составила 1 129 000 рублей.

В Топ-5 кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2022 году вошли:

Lada — 9,5% рынка (средняя цена 293 тыс. рублей)

Toyota — 9,3% (2 1000 000 рублей)

Nissan — 7,2% (1 000 000 рублей)

Hyundai — 7,2% (1 449 000 рублей)

Chevrolet — 5,7% (395 000 рублей).

Ведущая «пятерка» по моделям выглядит так:

Материалы по теме Стало известно, когда «Москвичи» приедут в регионы

Lada 4x4 (Нива) — 7,9% (средняя цена 230 000 рублей)

Chevrolet Niva — 4,8% (360 000 рублей)

Kia Sportage — 3,4% (1 270 000 рублей)

Toyota RAV4 — 3% (1 700 000 рублей)

Renault Duster — 2,7% (923 000 рублей).

В «десятку» наиболее популярных вошли также Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai Creta.

Фото: Depositphotos