Ладу Гранту будут выпускать без центрального замка? Это так и не так

События, связанные с АВТОВАЗом, волнуют многих. Но бывает, что впопыхах выдается либо не полная, либо искаженная информация.

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Накануне многие СМИ написали о том, что Lada Granta получит механические замки дверей. Причиной тому стало отсутствие необходимых комплектующих.

Понятно, что с механическими замками машина будет дешевле, но до конца осталось неясным, все Гранты теперь будут такими, или речь об особой, упрощенной комплектации. Ну и выпустили ли уже такие автомобили, или они пока только в планах?

«Да, действительно, временно мы вводим комплектацию Гранты без центрального замка, которая будет отличаться сниженной ценой. При этом клиентам будет доступна доустановка опции у дилера. Это будет относительно небольшая партия машин, и мы рассчитываем вернуть это оснащение в ближайшие недели», — ответил «За рулем» представитель АВТОВАЗа.

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В целом же на предприятии надеются на улучшение ситуации с поставками комплектующих и пока не будут сокращать производство из-за их нехватки.

Отменять шестидневку на АВТОВАЗе пока тоже не планируют, она будет действовать до 26 февраля.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube .

Источник: АВТОВАЗ



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