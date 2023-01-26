Ладу Гранту будут выпускать без центрального замка? Это так и не так

Накануне многие СМИ написали о том, что Lada Granta получит механические замки дверей. Причиной тому стало отсутствие необходимых комплектующих.
Понятно, что с механическими замками машина будет дешевле, но до конца осталось неясным, все Гранты теперь будут такими, или речь об особой, упрощенной комплектации. Ну и выпустили ли уже такие автомобили, или они пока только в планах?
«Да, действительно, временно мы вводим комплектацию Гранты без центрального замка, которая будет отличаться сниженной ценой. При этом клиентам будет доступна доустановка опции у дилера. Это будет относительно небольшая партия машин, и мы рассчитываем вернуть это оснащение в ближайшие недели», — ответил «За рулем» представитель АВТОВАЗа.
В целом же на предприятии надеются на улучшение ситуации с поставками комплектующих и пока не будут сокращать производство из-за их нехватки.
Отменять шестидневку на АВТОВАЗе пока тоже не планируют, она будет действовать до 26 февраля.
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- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: АВТОВАЗ
Фото: Depositphotos
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