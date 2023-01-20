Продается уникальная Нива - другой такой просто не существует

С учетом этого, кому-то из коллекционеров цена покажется вполне приемлемой... Что же в ней особенного?

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В Сочи на продажу выставили единственную в своем роде Ниву. Если быть точнее, речь о внедорожнике под названием Lada 4x4, ведь современное название Niva Legend появилось у модели в 2021 году, а экземпляр, о котором идет речь, выпущен в 2017-м. Именно в том году АВТОВАЗ выпустил лимитированную партию внедорожников, приурочив выпуск к 40-летнему юбилею модели.

И именно к этой партии относится выставленный на продажу экземпляр. Машина имеет все отличия, присущие версии, именуемой «40 Anniversary»: соответствующее тиснение на сиденьях из экокожи, бежевыми (в цвет кузова) бамперами, шильдиками на передних крыльях, крышке багажника и на крышке бардачка...

А вот тут — самое интересное. Шильдик на крышке багажника отражает количество машин в серии (1977 — по году дебюта ВАЗ-2121) и номер конкретного экземпляра. У данного автомобиля на шильдике значится «1977 / 1977». То есть это последний экземпляр юбилейной партии Нивы. Состояние машины оценивается как новое.

С учетом этого, цена для коллекционеров и ценителей, вероятно, не покажется слишком высокой: за автомобиль просят 1 900 000 рублей.

Источник: Avito.ru

Фото: Avito