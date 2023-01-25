АВТОВАЗ не будет ограничивать производство из-за некомплектных автомобилей

АВТОВАЗ надеется на улучшение ситуации с поставками комплектующих и пока не планирует сокращать производство из-за их нехватки.
По предварительным подсчетам, в январе тольяттинский завод выпустит около 7,6 тыс. некомплектных автомобилей. Чтобы уменьшить это количество, в компании рассматривали различные варианты снижения темпов производства, в том числе отмену действующего ныне режима шестидневной рабочей недели.
По утверждению инсайдеров, отменять шестидневку на АВТОВАЗе пока не собираются — она, как и планировалось, будет действовать до 26 февраля. Далее завод планирует вновь вернуться к классической пятидневной рабочей неделе.
Источник: Нетипичный АВТОВАЗ
Фото: АВТОВАЗ
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.