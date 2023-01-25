АВТОВАЗ не будет ограничивать производство из-за некомплектных автомобилей

Завод продолжит работу в прежнем режиме.

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АВТОВАЗ надеется на улучшение ситуации с поставками комплектующих и пока не планирует сокращать производство из-за их нехватки.

По предварительным подсчетам, в январе тольяттинский завод выпустит около 7,6 тыс. некомплектных автомобилей. Чтобы уменьшить это количество, в компании рассматривали различные варианты снижения темпов производства, в том числе отмену действующего ныне режима шестидневной рабочей недели.

По утверждению инсайдеров, отменять шестидневку на АВТОВАЗе пока не собираются — она, как и планировалось, будет действовать до 26 февраля. Далее завод планирует вновь вернуться к классической пятидневной рабочей неделе.

Источник: Нетипичный АВТОВАЗ

Фото: АВТОВАЗ