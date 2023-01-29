Наглядная демонстрация, как заносит полный привод

Случай произошел на скользкой дороге.

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Где-то в Северной Америке водитель ехал на большой скорости по трассе. Некоторым кажется, что полный привод спасет от любых неприятностей.

Водитель догнал белый пикап и попытался обогнать его, наехав при этом колесом на снег. Тут и начались проблемы.

Автомобиль стало заносить то в одну сторону, то в другую. К счастью, внедорожник ни во что не врезался, и его просто развернуло на дороге.

Водители в комментариях советуют ехать четко по черным полосам асфальта и не пересекать участки со слякотью, чтобы обогнать попутные автомобили. Большинство сходится во мнении, что не стоит гнать по зимним дорогам со скоростью 80 миль в час (128 км/ч).

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Источник: Reddit

Фото: Reddit