Уже скоро: как Китай готовится к большому наступлению на авторынки

Китайские машины все больше привлекают внимание иностранных покупателей, отмечает Bloomberg. Темпы впечатляют: с 2020 года экспортные поставки машин китайского производства выросли в три раза и в прошлом году составили 2,5 млн шт.
Таким образом, Китай занял третье место по экспорту: ненамного отстав от Германии (на 60 тысяч автомашин), чей экспорт в последние годы упал, и от Японии, но опережая США и Южную Корею. А в целом его показатели говорят о появлении мощного конкурента у именитых автогигантов.
Китайские бренды сейчас лидируют на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки. В Европе Китай продает, в основном, электромобили марки Tesla и принадлежащие Китаю, а в прошлом европейские бренды, такие как Volvo, MG и Dacia.
Цель
И это только начало: Китай поставил перед собой цель — к 2030 году продавать за рубеж 8 млн легковых автомобилей, что в два раза больше сегодняшнего объема японских поставок.
Аналитики вдруг очнулись и стали говорить, что Китай — это уже не «мировая фабрика» по производству дешевой потребительской электроники, бытовых приборов и новогодних игрушек.
Прорыв — как он удался
Китайцы освоили выпуск сложной техники, причем стали делать ее качественно. На заводах получила развитие автоматизация и как следствие — стандартизация.
По мере повышения качества за последнее десятилетие китайские автомобили начали успешно проходить европейские тесты на безопасность. В Китае существуют жесткие ограничения на загрязнение воздуха, это помогло большинству его автомобилей выйти на уровень европейских стандартов по выбросам.
Но и это еще не все: поняв, что электрокары довольно просты в разработке и производстве по сравнению с разработкой машин с ДВС, Китай решил сталь лидером в производстве электромобилей. Так, автоконцерн BYD поставил перед собой цель: стать «Тойотой» среди электромобилей для покупателей с ограниченным бюджетом.
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Европейцы обеспокоены: чтобы конкурировать с китайцами, им понадобятся сопоставимые уровни затрат. Иначе Европе придется хотя бы частично закрыть свои границы для китайских конкурентов.
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Источник: ИноСМИ
Фото: Unsplash
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