Кроссовер против автобуса: залипательное видео — журнал За рулем

Кроссовер против автобуса: залипательное видео

Неумелый водитель заблокировал движение и проезд не маневрирующего автобуса.

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На «крутой тропинке горной» повстречались — нет, не два барана, а кроссовер Peugeot и автобус — и никак не могли разъехаться. Произошло это на узком шоссе на побережье Амальфи (Италия).

Водителю легковушки пришлось сдавать назад, в чем, как видно, он был небольшой мастер. Ситуация еще осложнилась тем, что вдоль дороги были припаркованы автомобили.

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Очень эмоционально комментировали происходящее люди, наблюдавшие эту картину из окна и снимавшие видео.

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Пользователи, размышляя над увиденным, отмечали, что водитель либо неопытный, либо слишком занервничал в сложной ситуации, а кто-то обвинил водителя автобуса, что он не туда заехал, перегородив всю дорогу.

В итоге обошлось без потерь, владелец легковушки вырулил и дал проехать автобусу.

Видео: YouTube


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