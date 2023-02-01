До 1 июня в России разрешат выпускать «упрощенные» автомобили

Упрощенные требования к сертификации автомобилей продляются до 1 июня 2023 года. Решение об упрощении требований к сертификации машин было принято Правительством РФ в мае прошлого года.
Производителям, в соответствии с ним, разрешено выпускать автомобили всех экологических классов — от Евро 0 до Евро 5.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Машины российской сборки также могут не иметь систем ABS, ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности, а система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.
Такой возможностью, в частности, пользуется УАЗ, комплектуя некоторые модели «упрощенными» моторами классов Евро-2 и Евро-0.
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Источник: Правительство России
Фото: УАЗ
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