До 1 июня в России разрешат выпускать «упрощенные» автомобили — журнал За рулем

До 1 июня в России разрешат выпускать «упрощенные» автомобили

Действие этого разрешения заканчивалось 1 февраля 2023 года.

Материалы по теме
У кого теперь приоритет при въезде на круг? Юрист все объяснил

Упрощенные требования к сертификации автомобилей продляются до 1 июня 2023 года. Решение об упрощении требований к сертификации машин было принято Правительством РФ в мае прошлого года.

Производителям, в соответствии с ним, разрешено выпускать автомобили всех экологических классов — от Евро 0 до Евро 5.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машины российской сборки также могут не иметь систем ABS, ESP, подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности, а система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС может быть лишена функции автоматического срабатывания после ДТП.

Такой возможностью, в частности, пользуется УАЗ, комплектуя некоторые модели «упрощенными» моторами классов Евро-2 и Евро-0.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм

Источник: Правительство России

Фото: УАЗ

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Haval Dargo X: новая версия для русской зимы?
Жесткий тест: кроссовер против внедорожника (результаты удивили)
В России возобновили выпуск необычной версии Нивы

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров74
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: