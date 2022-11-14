«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Ульяновский автозавод выпустил упрощенную версию модели УАЗ Патриот — о таких автомобилях, добравшихся до дилеров, «За рулем» уже сообщал. Ресурс Uazbuka уточняет новую комплектацию внедорожников, которая получила название «Base Икар».
По данным источника, в машинах нет подушек безопасности, центрального замка и кондиционера. Вместо корейской коробки передач Dymos установлена китайская BAIC. Раздаточная коробка — механическая.
Согласно информации на сайте производителя, цена Патриота в указанной комплектации и с двигателем Евро-5 составляет 1 520 000 рублей. А с мотором Евро-2 — на 20 тысяч дешевле.
Ранее сообщалось, что компоненты для Патриота теперь будут поставлять Индия и Китай.
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Требуется 7 тыс. шин популярных размеров
Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.
«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.