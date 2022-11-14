«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Дополнительные 20 тысяч можно выгадать, если взять вариант с мотором Евро-2.

Ульяновский автозавод выпустил упрощенную версию модели УАЗ Патриот — о таких автомобилях, добравшихся до дилеров, «За рулем» уже сообщал. Ресурс Uazbuka уточняет новую комплектацию внедорожников, которая получила название «Base Икар».

По данным источника, в машинах нет подушек безопасности, центрального замка и кондиционера. Вместо корейской коробки передач Dymos установлена китайская BAIC. Раздаточная коробка — механическая.

Согласно информации на сайте производителя, цена Патриота в указанной комплектации и с двигателем Евро-5 составляет 1 520 000 рублей. А с мотором Евро-2 — на 20 тысяч дешевле.

Ранее сообщалось, что компоненты для Патриота теперь будут поставлять Индия и Китай.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.



