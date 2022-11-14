«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена? — журнал За рулем

«Антикризисный» УАЗ Патриот: что убрали, что осталось, какая цена?

Дополнительные 20 тысяч можно выгадать, если взять вариант с мотором Евро-2.

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Ульяновский автозавод выпустил упрощенную версию модели УАЗ Патриот — о таких автомобилях, добравшихся до дилеров, «За рулем» уже сообщал. Ресурс Uazbuka уточняет новую комплектацию внедорожников, которая получила название «Base Икар».

По данным источника, в машинах нет подушек безопасности, центрального замка и кондиционера. Вместо корейской коробки передач Dymos установлена китайская BAIC. Раздаточная коробка — механическая.

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Согласно информации на сайте производителя, цена Патриота в указанной комплектации и с двигателем Евро-5 составляет 1 520 000 рублей. А с мотором Евро-2 — на 20 тысяч дешевле.

Ранее сообщалось, что компоненты для Патриота теперь будут поставлять Индия и Китай.

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Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.


«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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