УАЗ упростил Патриот — первые фото — журнал За рулем

УАЗ упростил Патриот - первые фото

Руль без подушки безопасности, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки - вновь рычаг.

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В Сети появились фотографии внедорожника УАЗ Патриот в «антикризисной» версии — пока это предположение, но, судя по фото, весьма весомое. На снимках, которые разместил «Русский автомобиль» ВКонтакте, показана машина без хрома на решетке радиатора, а также с изменениями по салону и шасси.

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В частности, вернулся руль без подушки безопасности, который ставился на модель в середине 2000-х, убрана подушка безопасности пассажира, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки — вновь рычаг, опять-таки, как было на версиях Патриота еще 10-15-летней давности.

УАЗ упростил Патриот — первые фото

УАЗ упростил Патриот — первые фото

Комментариев у автора поста нет, равно как отсутствует официальное разъяснение от УАЗа. «За рулем» направил в пресс-службу соответствующий запрос. Тем временем, мнения в комментариях под постом разделились. Некоторые считают, что показанные упрощения Патриоту только на пользу, потому что делают его проще, надежнее и дешевле (кстати, цена показанной версии пока неизвестна), а действительно жалеть стоит лишь об отсутствии АБС.

УАЗ упростил Патриот — первые фото

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Напомним, некоторое время назад появлялись неофициальные данные о готовящейся смене коробки передач — с традиционной для Патриота корейской Dymos на китайскую МКП от пока неназванного производителя. По некоторым данным, на фото — новая базовая версия Патриота, именно она является «антикризисной», а остальные изменений не претерпели.

Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»

УАЗ упростил Патриот — первые фото

Руль без подушки безопасности, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки — вновь рычаг.

УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358668УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358669УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358667УАЗ упростил Патриот — первые фото
УАЗ упростил Патриот — первые фото

Руль без подушки безопасности, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки — вновь рычаг.

УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358668УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358667УАЗ упростил Патриот — первые фото — фото 1358669УАЗ упростил Патриот — первые фото
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Отзывы о УАЗ Patriot (453)

УАЗ 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Комментарий:

Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник по...

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