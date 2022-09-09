УАЗ упростил Патриот - первые фото

Руль без подушки безопасности, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки - вновь рычаг.

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В Сети появились фотографии внедорожника УАЗ Патриот в «антикризисной» версии — пока это предположение, но, судя по фото, весьма весомое. На снимках, которые разместил «Русский автомобиль» ВКонтакте, показана машина без хрома на решетке радиатора, а также с изменениями по салону и шасси.

В частности, вернулся руль без подушки безопасности, который ставился на модель в середине 2000-х, убрана подушка безопасности пассажира, отсутствует АБС, а вместо появившейся в последние годы «шайбы» переключения режимов раздатки — вновь рычаг, опять-таки, как было на версиях Патриота еще 10-15-летней давности.

Комментариев у автора поста нет, равно как отсутствует официальное разъяснение от УАЗа. «За рулем» направил в пресс-службу соответствующий запрос. Тем временем, мнения в комментариях под постом разделились. Некоторые считают, что показанные упрощения Патриоту только на пользу, потому что делают его проще, надежнее и дешевле (кстати, цена показанной версии пока неизвестна), а действительно жалеть стоит лишь об отсутствии АБС.

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Напомним, некоторое время назад появлялись неофициальные данные о готовящейся смене коробки передач — с традиционной для Патриота корейской Dymos на китайскую МКП от пока неназванного производителя. По некоторым данным, на фото — новая базовая версия Патриота, именно она является «антикризисной», а остальные изменений не претерпели.

Именно по такому сценарию обновилась линейка другой модели УАЗ — появилась упрощенная версия внедорожника Hunter.

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Фото: ВКонтакте / «Русский автомобиль»