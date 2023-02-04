Дрифт снегоуборочной машины попал на видео

Почему бы не полихачить? Правда, дрифтует этот водитель на снегоуборочной машине.
Видео снято в Марамуреше (Румыния).
Ютуберы размышляют в комментариях, что, похоже, водитель снегоуборочной машины — лучшая работа, раз можно вытворять такое. А заодно интересуются: этого лихача еще не уволили?
А еще с сарказмом замечают, что, «как только вы наберете 50 вращений, получите уровень „Замороженные пончики“. И что „казацкий дрифт“, конечно, весело, но только до тех пор, пока грузовик не перевернется.
- Предупреждают о новой схеме разводки автовладельцев — на автосервисах.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTybe
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.