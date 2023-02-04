Дрифт снегоуборочной машины попал на видео — журнал За рулем

Дрифт снегоуборочной машины попал на видео

Ночь, снегопад, пустынная парковка…

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Две девушки без прав угнали авто у знакомого и сняли все на видео

Почему бы не полихачить? Правда, дрифтует этот водитель на снегоуборочной машине.

Видео снято в Марамуреше (Румыния).

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Ютуберы размышляют в комментариях, что, похоже, водитель снегоуборочной машины — лучшая работа, раз можно вытворять такое. А заодно интересуются: этого лихача еще не уволили?

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Пьяные дрифтеры умудрились столкнуться на льду

А еще с сарказмом замечают, что, «как только вы наберете 50 вращений, получите уровень „Замороженные пончики“. И что „казацкий дрифт“, конечно, весело, но только до тех пор, пока грузовик не перевернется.


Видео: YouTybe


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