Названы модели самых угоняемых машин в 2022 году — журнал За рулем

Названы модели самых угоняемых машин в 2022 году

Любопытно, что больше всего в списке корейских автомобилей.

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Корейские Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году, рассказали в страховой компании «Согласие».

Частота угонов:

  • Hyundai Tucson — 0,43%
  • Mitsubishi Outlander — 0,17%
  • Kia Sorento — 0,14%.
  • Hyundai Creta — 0,09%
  • Honda CR-V — 0,07%
  • Renault Sandero — 0,08%
  • Kia Ceed — 0,06%.

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В десятку наиболее популярных также попали Kia Rio (0,04%), Toyota Camry и Renault Duster (по 0,03%).

Также, по данным экспертов, больше всего было похищено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) автомобилей.


Источник: РИА Новости

Фото: Depositphotos


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