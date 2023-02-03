Названы модели самых угоняемых машин в 2022 году

Любопытно, что больше всего в списке корейских автомобилей.

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Корейские Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году, рассказали в страховой компании «Согласие».

Частота угонов:

Hyundai Tucson — 0,43%

Mitsubishi Outlander — 0,17%

Kia Sorento — 0,14%.

Hyundai Creta — 0,09%

Honda CR-V — 0,07%

Renault Sandero — 0,08%

Kia Ceed — 0,06%.

В десятку наиболее популярных также попали Kia Rio (0,04%), Toyota Camry и Renault Duster (по 0,03%).

Также, по данным экспертов, больше всего было похищено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) автомобилей.

Две девушки без прав угнали у знакомого Инфинити и сняли это на видео.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.



Источник: РИА Новости



Фото: Depositphotos





