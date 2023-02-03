Названы модели самых угоняемых машин в 2022 году

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Корейские Hyundai Tucson, Kia Sorento и Mitsubishi Outlander стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году, рассказали в страховой компании «Согласие».
Частота угонов:
- Hyundai Tucson — 0,43%
- Mitsubishi Outlander — 0,17%
- Kia Sorento — 0,14%.
- Hyundai Creta — 0,09%
- Honda CR-V — 0,07%
- Renault Sandero — 0,08%
- Kia Ceed — 0,06%.
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В десятку наиболее популярных также попали Kia Rio (0,04%), Toyota Camry и Renault Duster (по 0,03%).
Также, по данным экспертов, больше всего было похищено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) автомобилей.
- Две девушки без прав угнали у знакомого Инфинити и сняли это на видео.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: РИА Новости
Фото: Depositphotos
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