В полицию Симферополя поступил звонок от 37-летнего местного жителя, который сообщил об угоне его автомобиля Infiniti.
Мужчина с приятелем познакомился через соцсети с двумя девушками, которые после совместного распития горячительных напитков незаметно вытащили у него ключи и угнали Инфинити.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
26-летняя жительница Сакского района и 19-летняя жительница Евпатории прав не имели, но кое-как одна из них машину водить умела, и подруги отправились в сторону села Вилино Бахчисарайского района. До места доехать они не смогли — на полпути закончилось топливо. Девушки бросили машину и на автобусе уехали в Евпаторию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору).
Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, а похищенный автотранспорт изъят и помещен на площадку временного задержания транспортных средств.
Теперь подругам грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.
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Источник: МВД Республики Крым
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