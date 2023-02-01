Две девушки без прав угнали авто у знакомого и сняли все на видео

Мужчина пояснил, что они «воспользовались его нетрезвым состоянием».

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В полицию Симферополя поступил звонок от 37-летнего местного жителя, который сообщил об угоне его автомобиля Infiniti.

Мужчина с приятелем познакомился через соцсети с двумя девушками, которые после совместного распития горячительных напитков незаметно вытащили у него ключи и угнали Инфинити.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

26-летняя жительница Сакского района и 19-летняя жительница Евпатории прав не имели, но кое-как одна из них машину водить умела, и подруги отправились в сторону села Вилино Бахчисарайского района. До места доехать они не смогли — на полпути закончилось топливо. Девушки бросили машину и на автобусе уехали в Евпаторию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору).

Злоумышленницы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, а похищенный автотранспорт изъят и помещен на площадку временного задержания транспортных средств.

Теперь подругам грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы сроком до семи лет.

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Источник: МВД Республики Крым