Ксенон, галогенки, светодиоды? Выяснили, что лучше!

Неожиданно серьезный перевес у одного из вариантов... Догадались, у какого?

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Еще совсем недавно споры вокруг означенного в заголовке вопроса были столь бурными, что казалось, не утихнут никогда. Однако свежий опрос подписчиков «За рулем» в Viber расставил все точки. Мы намеренно не включили в варианты ответа матричные и лазерные фары ввиду их дороговизны и малой распространенности на данный момент. Кто знает, может через несколько лет они произведут очередную революцию. Ну, а результаты прежней битвы — на нашей инфографике.

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Как видим, некогда очень популярный ксенон занял последнее место — в его неоспоримые преимущества верят чуть более 10% из почти четырех тысяч ответивших. Есть среди наших читателей и поклонники традиционного галогенового света, но таких немногим больше — около 14%. А большинство, три четверти ответивших сходятся в том, что лучший свет на сегодня обеспечивают светодиоды. Правда, в комментариях есть и еще один часто встречающийся ответ: «правильно настроенные». Совершенно согласны!

Галогеновые лампы не думают сдаваться, и теперь некоторые из них щеголяют подписью «Long Life». И что, действительно долго работают?

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Фото: «За рулем»