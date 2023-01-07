У лампочек LongLife высокий ресурс? Ох, далеко не у всех...

Лампы с повышенным заявленным ресурсом чаще всего обозначают как LongLife. И что, правда долго работают?
Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин взяли несколько комплектов ламп H4 и H7 с такой маркировкой от разных производителей и принялись искать ответ на этот вопрос.
Развернутый ответ вы можете получить чуть позже, а пока приведем лишь один результат их экспериментов, говорящий о том, какие лампы покупать точно не стоит.
Изделия под названием Ca-Re Longlife H4 показали себя в экспертизе наихудшим образом. Вообразите: одна лампа проработала всего 670 часов (даже у средних образцов ресурс минимум в два раза выше), а вторая и вовсе оказалась неисправной!
А есть ли среди ламп LongLife действительно стоящие своих денег? Читайте нашу статью «Лампы LongLife: они правда служат дольше? Мы проверили и удивились!»
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