У лампочек LongLife высокий ресурс? Ох, далеко не у всех...

Примерное время работы обычных галогенных лампочек — около 500 часов. Сколько живут лампы с так называемым повышенными ресурсом, проверили эксперты «За рулем».

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Лампы с повышенным заявленным ресурсом чаще всего обозначают как LongLife. И что, правда долго работают?

Эксперты «За рулем» Алексей Ревин и Михаил Колодочкин взяли несколько комплектов ламп H4 и H7 с такой маркировкой от разных производителей и принялись искать ответ на этот вопрос.

Развернутый ответ вы можете получить чуть позже, а пока приведем лишь один результат их экспериментов, говорящий о том, какие лампы покупать точно не стоит.

Изделия под названием Ca-Re Longlife H4 показали себя в экспертизе наихудшим образом. Вообразите: одна лампа проработала всего 670 часов (даже у средних образцов ресурс минимум в два раза выше), а вторая и вовсе оказалась неисправной!

А есть ли среди ламп LongLife действительно стоящие своих денег? Читайте нашу статью «Лампы LongLife: они правда служат дольше? Мы проверили и удивились!»

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